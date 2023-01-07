Кубок мира в Поклюке: Йоханнес Бе выиграл гонку преследования

В субботу, 7 января, в словенской Поклюке состоялась мужская гонка преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе. Следом за ним финишировали француз Кантен Фийон Майе, а также еще один представитель Норвегии Тарьей Бе.

Что касается результатов украинских спортсменов, лучший результат показал Артем Тищенко, финишировавший 42-м. Богдан Цымбал показал 57-й результат.

Ранее сообщалось, что Эберг выиграла гонку преследования в Поклюке, Джима - лучшая среди украинок.

Кубок мира по биатлону

4-й этап

Поклюка, Словения

Гонка преследования

Мужчины

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 31.43,2 (0+1+1+0)

2. Кентен Фийон Мае (Франция) – 1.04,9 (0+0+0+1)

3. Тарьей Бо (Норвегия) - 1.06,3(0+0+0+1)

4. Стурла Легрейд (Норвегия) – 1.17,8 (0+0+2+0)

5. Томаззо Джакомель (Италия) – 1.31,0 (0+0+0+2)

…

42. Артем Тищенко (Украина) – 5.01,4 (0+0+2+0)

57. Богдан Цымбал (Украина) – 7.40,4 (0+1+0+1)