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Эберг выиграла гонку преследования в Поклюке, Джима - лучшая среди украинок

Соревнование у женщин подарило массу эмоций и зрелища.
Сегодня, 13:09
Эльвира Эберг / Getty Images
Эльвира Эберг / Getty Images

В субботу, 7 января, продолжился четвертый этап Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения). В рамках соревновательного дня прошла гонка преследования у женщин.

Первой на дистанцию вышла представительница Швеции Эльвира Эберг, которая выиграла до этого спринта. В рамках текущего старта шведка сумела закрепить свое превосходство, выиграв и эту гонку. За четыре стрельбы девушка не допустила ни одного промаха, показав время - 29.41.6.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, которая стартовала третьей. За всю дистанцию она лишь раз промахнулась, что повлияло на суммарное отставание от первого места - 17.6 секунд.

Тройку лучших замкнула француженка Жюлья Симон, которая дважды промахнулась, отстав на 22 секунды.

Что касается украинских спортсменок, то лучшей стала Юлия Джима - приехала 35-й. Дарья Блашко и Анастасия Меркушина приехали к финишу в предпоследнем десятке.

Результаты гонки преследования у женщин

Преследование. Женщины
1. Эльвира Карин Эберг (0+0+0+0) 29:41,6
2. Доротея Вирер (0+0+1+0) +17,6
3. Жюлья Симон (0+1+1+0) +22,4
...
35. Юлия Джима (1+0+0+3) +3:30,6
43. Дарья Блашко (1+0+0+0) +4:00,5
45. Анастасия Меркушина (0+1+1+0) +4:35,5

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок текущего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гонка преследования

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