Украина стала седьмой в первой в сезоне смешанной одиночной эстафете, гонку выиграла Норвегия

Вашему вниманию результаты гонки на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.

В воскресенье, 8 января, в заключительный день четвертого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке состоялась первая в сезоне смешанная одиночная эстафета.

Победителем гонки стал норвежский дуэт в составе Ветле Кристиансена и Ингрид Тандреволд, который с самого начала захватил лидерство и довел соревнования до уверенной победы.

Норвежцы на 41 секунду опередили французов Антонена Гигонна и Лу Жанмонно. Третьими стали швейцарцы Никлас Хартвег и Эми Басерга.

Украину в синглмиксте представляли Артем Тищенко и Анастасия Меркушина, которые в итоге стали седьмыми.

На первом этапе украинский биатлонист заработал штрафной круг и пришел только 19-м. Тем не менее после его напарница отыграла шесть позиций. Вторую часть гонки украинцы провели лучше, использовав по одному запасному патрону. Тищенко вывел команду уже на восьмое место, а Меркушина на заключительном этапе благодаря хорошему ходу сумела удержать седьмую позицию.

Результаты смешанной одиночной эстафеты:

1. Норвегия (0+5) 38:54,1

2. Франция (0+6) +41,0

3. Швейцария (0+8) +49,6

4. Финляндия (0+8) +1:33,3

5. Австрия (0+10) +1:45,9

6. США (2+9) +2:01,4

7. Украина (1+9) +2:14,1

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.