Мужская сборная Украины выставит сильнейший состав на чемпионат Европы по биатлону

Украину представят шесть лучших на данный момент спортсменов, но есть и одна потеря.

Мужская сборная Украины по биатлону будет представлена на предстоящем чемпионате Европе сильнейшим на данный момент составом.

Выступить на континентальном первенстве не сможет только травмированный Дмитрий Пидручный.

Об этом в комментарии Суспільне Спорт рассказал старший тренер команды Юрай Санитра.

Читай также: Возвращение: Пидручный провел первую тренировку на лыжах после серьезной травмы

Украину на чемпионате Европы будут представлять шесть биатлонистов: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Артем Тищенко.

Чемпионат Европы по биатлону 2023 года пройдет с 23 по 29 января в швейцарском Ленцерхайде и станет последним стартом перед чемпионатом мира в Оберхофе (6-19 февраля).

В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Пидручный может восстановиться после операции на колене к чемпионату мира.