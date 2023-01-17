Мужская сборная Украины выставит сильнейший состав на чемпионат Европы по биатлону
Мужская сборная Украины по биатлону будет представлена на предстоящем чемпионате Европе сильнейшим на данный момент составом.
Выступить на континентальном первенстве не сможет только травмированный Дмитрий Пидручный.
Об этом в комментарии Суспільне Спорт рассказал старший тренер команды Юрай Санитра.
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Украину на чемпионате Европы будут представлять шесть биатлонистов: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Артем Тищенко.
Чемпионат Европы по биатлону 2023 года пройдет с 23 по 29 января в швейцарском Ленцерхайде и станет последним стартом перед чемпионатом мира в Оберхофе (6-19 февраля).
В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Пидручный может восстановиться после операции на колене к чемпионату мира.