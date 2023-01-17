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Мужская сборная Украины выставит сильнейший состав на чемпионат Европы по биатлону

Украину представят шесть лучших на данный момент спортсменов, но есть и одна потеря.
Сегодня, 19:21
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

Мужская сборная Украины по биатлону будет представлена на предстоящем чемпионате Европе сильнейшим на данный момент составом.

Выступить на континентальном первенстве не сможет только травмированный Дмитрий Пидручный.

Об этом в комментарии Суспільне Спорт рассказал старший тренер команды Юрай Санитра.

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Украину на чемпионате Европы будут представлять шесть биатлонистов: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Артем Тищенко.

Чемпионат Европы по биатлону 2023 года пройдет с 23 по 29 января в швейцарском Ленцерхайде и станет последним стартом перед чемпионатом мира в Оберхофе (6-19 февраля).

В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Пидручный может восстановиться после операции на колене к чемпионату мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Прима Денис Насыко Чемпионат Европы по биатлону Артем Тищенко сборная Украины по биатлону Антон Дудченко Тарас Лесюк Богдан Цымбал

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