Пидручный выбыл на длительный срок из-за разрыва мениска

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный будет вынужден пропустить пять этапов Кубка мира после хирургического вмешательства.

Как сообщает телеграм-канал ФБУ, капитан мужской сборной Украины прошел обследование, которое показало, что у него разорван мениск.

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В четверг, 8 декабря, спортсмену сделают операцию в одной из немецких клиник. После нее он сможет вернуться без госпитализации и начать процесс восстановления. По прогнозам врачей, полный возврат функциональности займет четыре-пять недель.

Ожидается, что Пидручный сможет присоединиться к команде на чемпионате мира в Оберхофе, который пройдет с 8 по 19 февраля 2023 года.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.