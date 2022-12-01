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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира, Украина - в ТОП-10

Фавориты показали отличное выступление.
Сегодня, 13:25
Йоханнес Тиннес Бе / Getty Images
Йоханнес Тиннес Бе / Getty Images

В финском Контиолахти стартовал первый Кубок мира по биатлону. В рамках третьего соревновательного дня прошла мужская эстафета.

Победителем гонка стала сборная Норвегии, которая показала результат - 1.19.26.

Серебряные награды выиграли биатлонисты из Норвеги, которые отстали от лидера на 43.9 секунды. Тройку лучших замкнула национальная команда Франции, уступив лидеру более минуты.

Сборная Украины также была представлена в эстафете. В составе наше команды выступили: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Антон Дудченко. Наши спортсмены показали девятый результат, проиграв почти три минуты победителю.

Результаты мужской эстафеты в Контиолахти

1. Норвегия  (0+7)  1:19:26,2
2. Германия (0+8)  +43,9
3. Франция (0+9)  +1:05,9
4. Австрия (0+4)  +2:31,2
5. Чехия (0+10)  +2:33,9
6. Финляндия (1+12)  +2:34,1
...
9. Украина (0+13)  +2:48,8

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона.

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