Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на первом этапе Кубка мира, Украина - в ТОП-10

В финском Контиолахти стартовал первый Кубок мира по биатлону. В рамках третьего соревновательного дня прошла мужская эстафета.

Победителем гонка стала сборная Норвегии, которая показала результат - 1.19.26.

Серебряные награды выиграли биатлонисты из Норвеги, которые отстали от лидера на 43.9 секунды. Тройку лучших замкнула национальная команда Франции, уступив лидеру более минуты.

Сборная Украины также была представлена в эстафете. В составе наше команды выступили: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Антон Дудченко. Наши спортсмены показали девятый результат, проиграв почти три минуты победителю.

Результаты мужской эстафеты в Контиолахти

1. Норвегия (0+7) 1:19:26,2

2. Германия (0+8) +43,9

3. Франция (0+9) +1:05,9

4. Австрия (0+4) +2:31,2

5. Чехия (0+10) +2:33,9

6. Финляндия (1+12) +2:34,1

...

9. Украина (0+13) +2:48,8

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона.