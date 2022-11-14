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Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира

Узнай расписание биатлонного сезона-2022/23, время и даты гонок Кубка мира и чемпионата мира по биатлону.
Сегодня, 12:13

Все ближе и ближе к началу официального старта Кубка мира по биатлону, который уже в конце ноября стартует индивидуальной гонкой у мужчин.

В сезоне-2022/23 состоится девять этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который в этот раз пройдет в феврале в немецком Оберхове.

Биатлон. Расписание сезона-2022/23

Первый этап Кубка мира пройдет в Финляндии,  Контиолахти, после чего переедет в австрийский Хохфильцен. Завершится сезон середине марта в Норвегии.

За это время будет проведен 31 один мужской старт, 31 женский старт, а также шесть смешанных эстафет. Календарь биатлонного сезона уже известен, ознакомиться с ним можно на ISPORT.

1-й этап (29 ноября – 4 декабря)
Контиолахти, Финляндия

  • 29 ноября | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)
  • 30 ноября | Индивидуальная гонка у женщин (15км)
  • 1 декабря | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
  • 1 декабря | Женская эстафета (4 по 6 км)
  • 3 декабря | Спринт у мужчин (10км)
  • 3 декабря | Спринт у женщин (7,5км)
  • 4 декабря | Гонка преследования у мужчин (12,5км)
  • 4 декабря | Гонка преследования у женщин (10км)

2-й этап (8–11 декабря)
Хохфильцен, Астрия

  • 8 декабря | Спринт у женщин (7,5км)
  • 9 декабря | Спринт у мужчин (10км)
  • 10 декабря | Гонка преследования у женщин (10км)
  • 10 декабря | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
  • 11 декабря | Гонка преследования у мужчин (12,5км)
  • 11 декабря | Женская эстафета (4 по 6 км)

3-й этап (15–18 декабря)
Ле-Гран-Борнан, Франция

  • 15 декабря | Спринт у мужчин (10км)
  • 16 декабря | Спринт у женщин (7,5км)
  • 17 декабря | Гонка преследования у женщин (10км)
  • 17 декабря | Гонка преследования у мужчин (12,5км)
  • 18 декабря | Масс-старт у женщин (12,5км)
  • 18 декабря | Масс-старт у мужчин (15км)

4-й этап (5-8 января)
Поклюка, Словения

  • 5 января | Спринт у женщин (7,5км)
  • 6 января | Спринт у мужчин (10км)
  • 7 января | Гонка преследования у мужчин (12,5км)
  • 7 января | Гонка преследования у женщин (10км)
  • 8 января | Смешанная эстафета (1x6 км + 1x7.5 км)
  • 8 января | Смешанная эстафета (4 по 7.5км)

5-й этап (11-15 января)
Рупольдинг, Германия

  • 11 января | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)
  • 12 января | Индивидуальная гонка у женщин (15км)
  • 13 января | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
  • 14 января | Женская эстафета (4 по 6 км)
  • 15 января | Масс-старт у женщин (12,5км)
  • 15 января | Масс-старт у мужчин (15км)

6-й этап (19-22 января)
Антхольц-Антерсельва, Италия

  • 19 января | Спринт у женщин (7,5км)
  • 20 января | Спринт у мужчин (10км)
  • 21 января | Гонка преследования у женщин (10км)
  • 21 января | Гонка преследования у мужчин (12,5км)
  • 22 января | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
  • 22 января | Женская эстафета (4 по 6 км)

Чемпионат мира (8-19 февраля)
Оберхоф, Германия

  • 8 февраля | Смешанная эстафета (1x6 км + 1x7.5 км)
  • 10 февраля | Спринт у мужчин (10км)
  • 11 февраля | Спринт у женщин (7,5км)
  • 12 февраля | Гонка преследования у мужчин (12,5км)
  • 12 февраля | Гонка преследования у женщин (10км)
  • 14 февраля | Индивидуальная гонка у женщин (15км)
  • 15 февраля | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)
  • 16 февраля | Смешанная эстафета (4 по 6 км)
  • 18 февраля | Женская эстафета (4 по 6 км)
  • 18 февраля | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
  • 19 февраля | Масс-старт у женщин (12,5км)
  • 19 февраля | Масс-старт у мужчин (15км)

7-й этап (2-5 марта)
Нове Место, Чехия

  • 2 марта | Спринт у мужчин (10км)
  • 3 марта | Спринт у женщин (7,5км)
  • 4 марта | Гонка преследования у мужчин (12,5км)
  • 4 марта | Гонка преследования у женщин (10км)
  • 5 марта | Смешанная эстафета (1x6 км + 1x7.5 км)
  • 5 марта | Смешанная эстафета (4 по 6 км)

8-й этап (9-12 марта)
Остерсунд, Швеция

  • 9 марта | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)
  • 9 марта | Индивидуальная гонка у женщин (15км)
  • 11 марта | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)
  • 11 марта | Женская эстафета (4 по 6 км)
  • 12 марта | Масс-старт у женщин (12,5км)
  • 12 марта | Масс-старт у мужчин (15км)

9-й этап (16-19 марта)
Осло, Норвегия

  • 16 марта | Спринт у мужчин (10км)
  • 17 марта | Спринт у женщин (7,5км)
  • 18 марта | Гонка преследования у женщин (10км)
  • 18 марта | Гонка преследования у мужчин (12,5км)
  • 19 марта | Масс-старт у женщин (12,5км)
  • 19 марта | Масс-старт у мужчин (15км)

 На ISPORT доступен общий зачет среди мужчин и среди женщин. 


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