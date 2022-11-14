Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира

Узнай расписание биатлонного сезона-2022/23, время и даты гонок Кубка мира и чемпионата мира по биатлону.

Все ближе и ближе к началу официального старта Кубка мира по биатлону, который уже в конце ноября стартует индивидуальной гонкой у мужчин.

В сезоне-2022/23 состоится девять этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который в этот раз пройдет в феврале в немецком Оберхове.

Биатлон. Расписание сезона-2022/23

Первый этап Кубка мира пройдет в Финляндии, Контиолахти, после чего переедет в австрийский Хохфильцен. Завершится сезон середине марта в Норвегии.

За это время будет проведен 31 один мужской старт, 31 женский старт, а также шесть смешанных эстафет. Календарь биатлонного сезона уже известен, ознакомиться с ним можно на ISPORT.

1-й этап (29 ноября – 4 декабря)

Контиолахти, Финляндия

29 ноября | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)

30 ноября | Индивидуальная гонка у женщин (15км)

1 декабря | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

1 декабря | Женская эстафета (4 по 6 км)

3 декабря | Спринт у мужчин (10км)

3 декабря | Спринт у женщин (7,5км)

4 декабря | Гонка преследования у мужчин (12,5км)

4 декабря | Гонка преследования у женщин (10км)

2-й этап (8–11 декабря)

Хохфильцен, Астрия

8 декабря | Спринт у женщин (7,5км)

9 декабря | Спринт у мужчин (10км)

10 декабря | Гонка преследования у женщин (10км)

10 декабря | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

11 декабря | Гонка преследования у мужчин (12,5км)

11 декабря | Женская эстафета (4 по 6 км)

3-й этап (15–18 декабря)

Ле-Гран-Борнан, Франция

15 декабря | Спринт у мужчин (10км)

16 декабря | Спринт у женщин (7,5км)

17 декабря | Гонка преследования у женщин (10км)

17 декабря | Гонка преследования у мужчин (12,5км)

18 декабря | Масс-старт у женщин (12,5км)

18 декабря | Масс-старт у мужчин (15км)

4-й этап (5-8 января)

Поклюка, Словения

5 января | Спринт у женщин (7,5км)

6 января | Спринт у мужчин (10км)

7 января | Гонка преследования у мужчин (12,5км)

7 января | Гонка преследования у женщин (10км)

8 января | Смешанная эстафета (1x6 км + 1x7.5 км)

8 января | Смешанная эстафета (4 по 7.5км)

5-й этап (11-15 января)

Рупольдинг, Германия

11 января | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)

12 января | Индивидуальная гонка у женщин (15км)

13 января | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

14 января | Женская эстафета (4 по 6 км)

15 января | Масс-старт у женщин (12,5км)

15 января | Масс-старт у мужчин (15км)

6-й этап (19-22 января)

Антхольц-Антерсельва, Италия

19 января | Спринт у женщин (7,5км)

20 января | Спринт у мужчин (10км)

21 января | Гонка преследования у женщин (10км)

21 января | Гонка преследования у мужчин (12,5км)

22 января | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

22 января | Женская эстафета (4 по 6 км)

Чемпионат мира (8-19 февраля)

Оберхоф, Германия

8 февраля | Смешанная эстафета (1x6 км + 1x7.5 км)

10 февраля | Спринт у мужчин (10км)

11 февраля | Спринт у женщин (7,5км)

12 февраля | Гонка преследования у мужчин (12,5км)

12 февраля | Гонка преследования у женщин (10км)

14 февраля | Индивидуальная гонка у женщин (15км)

15 февраля | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)

16 февраля | Смешанная эстафета (4 по 6 км)

18 февраля | Женская эстафета (4 по 6 км)

18 февраля | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

19 февраля | Масс-старт у женщин (12,5км)

19 февраля | Масс-старт у мужчин (15км)

7-й этап (2-5 марта)

Нове Место, Чехия

2 марта | Спринт у мужчин (10км)

3 марта | Спринт у женщин (7,5км)

4 марта | Гонка преследования у мужчин (12,5км)

4 марта | Гонка преследования у женщин (10км)

5 марта | Смешанная эстафета (1x6 км + 1x7.5 км)

5 марта | Смешанная эстафета (4 по 6 км)

8-й этап (9-12 марта)

Остерсунд, Швеция

9 марта | Индивидуальная гонка у мужчин (20км)

9 марта | Индивидуальная гонка у женщин (15км)

11 марта | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

11 марта | Женская эстафета (4 по 6 км)

12 марта | Масс-старт у женщин (12,5км)

12 марта | Масс-старт у мужчин (15км)

9-й этап (16-19 марта)

Осло, Норвегия

16 марта | Спринт у мужчин (10км)

17 марта | Спринт у женщин (7,5км)

18 марта | Гонка преследования у женщин (10км)

18 марта | Гонка преследования у мужчин (12,5км)

19 марта | Масс-старт у женщин (12,5км)

19 марта | Масс-старт у мужчин (15км)

На ISPORT доступен общий зачет среди мужчин и среди женщин.