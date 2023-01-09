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Возвращение: Пидручный провел первую тренировку на лыжах после серьезной травмы

Украинец постарается подготовиться к чемпионату миру.
Сегодня, 14:12
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный вернулся к тренировкам после тяжелей травмы.

Наш спортсмен в Instagram опубликовал пост, где показал свое тренировочное занятие.

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"Первая лыжная тренировка через месяц", - написал Пидручный.

Напомним, что в начале декабря 2022 года биатлонист перенес операцию на колене.

Ранее главный тренер сборной Украины Юрай Санитра заявил, что Дмитрий успеет восстановиться к чемпионату миру, который пройдет с 8 по 19 февраля в Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный

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