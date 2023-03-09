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Доль выиграл индивидуальную гонку, два украинца показали лучшие результаты в карьере

В Эстерсунде прошла очередная гонка этапа Кубка мира.
Сегодня, 19:04
Антон Дудченко / biathlon.com.ua
Антон Дудченко / biathlon.com.ua

В рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде прошла индивидуальная гонка среди мужчин.

Победу добыл немецкий биатлонист Бенедікт Доль, показав время 48 минут 43 секунды. На чуть более чем минуту отстал итальянец Томмазо Джаккомель.

Тройку лидеров замкнул представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, который финишировал лишь на две секунды позже Джакомеля.

Что касается украинцев, то здесь был лучшим Антон Дудченко, финишировавший на 12 позиции. Также в ТОП-40 попали Денис Насыко и Богдан Цымбал

27-летний Насыко показал крутые результаты на стрельбе, завершив первые три на ноль, но на решающей стойке однажды ошибся и не смог конкурировать за ТОП-10, закончив гонку на 25 месте.

Также стоит отметить, что и Дудченко и Насыко показали лучшие результаты в карьере. Ранее их максимумом были 17 и 26 позиции соответственно.

Кубок мира по биатлону

Эстерсунд, Швеция. Мужская индивидуальная гонка

1.Бенедикт Доль (Германия)
2.Томмазо Джакомель (Италия)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
...
12. Антон Дудченко (Украина)
25. Денис Насыко (Украина)
40. Богдан Цымбал (Украина)
47. Артем Прыма (Украина)
55. Артем Тыщенко (Украина)
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина биатлон Кубок мира

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