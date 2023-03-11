Норвежки выиграли женскую эстафету, Франция - хрустальный глобус, украинки в ТОП-10

В субботу, 11 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась последняя в этом сезоне женская эстафета.

Победительницами гонки стали норвежские биатлонистки, которые на 15 секунд на финише опередили француженок. Второго места хватило представительницам Франции, чтобы завоевать Малый хрустальный глобус в сезоне, заняв первое место в эстафетном зачете. Замкнули тройку призеров в Эстерсунде немецкие биатлонистки.

Сборная Украины в этой гонке выступила в составе Юлии Джимы, Елены Билосюк, Дарьи Блашко и Анастасии Меркушиной.

На первом этапе Джима после идеальной стрельбы на двух огневых рубежах передала эстафету девятой. Билосюк, несмотря на один запасной патрон на четвертой стрельбе, продемонстрировала хорошую скорострельность и еще улучшила позицию украинской сборной, позволив Блашко выйти на дистанцию уже шестой.

Тем не менее, уступив в скорости соперницам и после двух промахов на стойке, украинские биатлонистки потеряли две позиции и завершили третий этап уже восьмыми. Меркушина с одним промахом на стойке позволила обойти себя швейцарской биатлонистке и в итоге финишировала на девятом месте.

Результаты женской эстафеты в Эстерсунде

Норвегия (0+4) 1:08:00,7 Франция (0+7) +15,2 Германия (0+7) +27,2 Италия (0+7) +49,0 Швеция (0+10) +1:10,9 Австрия (0+3) +1:53,8

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9. Украина (0+4) +3:12,9

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.