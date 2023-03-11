Украинцы показали лучший результат в сезоне в эстафете, победа и Малый глобус - у Норвегии

В субботу, 11 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде мужские команды соревновались в заключительной в сезоне эстафете.

Даже выступая вторым составом без лидеров, братьев Бе и Стурлы Легрейда, заболевших коронавирусом, победу в гонке праздновала норвежская сборная. Своим очередным триумфом норвежцы только укрепили лидерство в зачете мужских эстафет, завоевав Малый хрустальный глобус. Вторыми в Эстерсунде стали французы, а замкнула тройку призеров на подиуме команда Германии.

Читай также: Норвежки выиграли женскую эстафету, Франция - хрустальный глобус, украинки в ТОП-10

Украину в этой гонке представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко, сумев продемонстрировать лучший результат в сезоне.

Тищенко идеально отстрелялся на страте, а на втором рубеже использовал один запасной патрон и вышел четвертым. Однако, уступив в скорости, передал эстафету восьмым. Приме также понадобился один дополнительный патрон на стойке. Украинский биатлонист, идя пятым, все же пропустил вперед француза Гигона, проиграв одну позицию.

Артем Прима / Источник: Getty Images

Насыко, стартовавший шестым, без ошибок идеально отработал на обоих огневых рубежах, сделав десять из десяти. После второй стрельбы вышел восьмым и сумел улучшить показатель украинской команды, передав эстафету седьмым. На завершающем этапе гонки Дудченко не совсем удачно провел первую стрельбу - чтобы закрыть пять мишеней потребовалось семь патронов. Однако на стойке он все сделал безошибочно, а вот у его конкурентов возникли проблемы, что позволило украинцу вырваться на пятое место, которое он и сохранил на финише.

Результаты мужской эстафеты в Эстерсунде

Норвегия (0+7) 1:09:12,4 Франция (1+8) +22,5 Германия (1+10) +37,4 Швеция (0+10) +59,8 Украина (0+4) +1:17,2

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.