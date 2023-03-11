Украинцы показали лучший результат в сезоне в эстафете, победа и Малый глобус - у Норвегии
В субботу, 11 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде мужские команды соревновались в заключительной в сезоне эстафете.
Даже выступая вторым составом без лидеров, братьев Бе и Стурлы Легрейда, заболевших коронавирусом, победу в гонке праздновала норвежская сборная. Своим очередным триумфом норвежцы только укрепили лидерство в зачете мужских эстафет, завоевав Малый хрустальный глобус. Вторыми в Эстерсунде стали французы, а замкнула тройку призеров на подиуме команда Германии.
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Украину в этой гонке представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко, сумев продемонстрировать лучший результат в сезоне.
Тищенко идеально отстрелялся на страте, а на втором рубеже использовал один запасной патрон и вышел четвертым. Однако, уступив в скорости, передал эстафету восьмым. Приме также понадобился один дополнительный патрон на стойке. Украинский биатлонист, идя пятым, все же пропустил вперед француза Гигона, проиграв одну позицию.
Насыко, стартовавший шестым, без ошибок идеально отработал на обоих огневых рубежах, сделав десять из десяти. После второй стрельбы вышел восьмым и сумел улучшить показатель украинской команды, передав эстафету седьмым. На завершающем этапе гонки Дудченко не совсем удачно провел первую стрельбу - чтобы закрыть пять мишеней потребовалось семь патронов. Однако на стойке он все сделал безошибочно, а вот у его конкурентов возникли проблемы, что позволило украинцу вырваться на пятое место, которое он и сохранил на финише.
Результаты мужской эстафеты в Эстерсунде
- Норвегия (0+7) 1:09:12,4
- Франция (1+8) +22,5
- Германия (1+10) +37,4
- Швеция (0+10) +59,8
- Украина (0+4) +1:17,2
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.