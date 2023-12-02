iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинская биатлонистка снялась с гонки преследования на Кубке Мира в Эстерсунде

Меркушина будет единственной представительницей от Украины.
Сегодня, 13:28
Кристина Дмитренко / biathlon.com.ua
Кристина Дмитренко / biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко не выступит в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц сообщил, что дали девушке отдых.

Читай также: Эстерсунд: Жанмонно выиграла спринт, украинки за пределами ТОП-40

"Она впервые на Кубке мира и работает в таком ритме, поэтому решили дать ей передышку перед вторым этапом Кубка мира в Хохфильцене", - приводит слова тренера Суспільне Спорт.

Единственной представительницей Украины в гонке будет Анастасия Меркушина. Парсьют пройдет в воскресенье, 3 декабря, начало – в 15.00.

Напомним, сегодня, 2 декабря, состоится мужской спринт. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 15:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Есть два парня": Тренер Хэйни назвал бойцов, способных одолеть Стивенсона "Есть два парня": Тренер Хэйни назвал бойцов, способных одолеть Стивенсона
Полузащитник Шахтера отказался возвращаться в Украину Полузащитник Шахтера отказался возвращаться в Украину
Кривбасс - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Колос - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Колос - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника
Как Роналдиньо получил прозвище футбольного волшебника

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на своем месте, хоть и приблизилась к сербам
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс15:08
"Есть два парня": Тренер Хэйни назвал бойцов, способных одолеть Стивенсона
Украина14:55
Полузащитник Шахтера отказался возвращаться в Украину
Украина14:55
Кривбасс - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина14:50
Колос - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа14:45
Довбик и Цыганков VS Яремчук: онлайн-трансляция матча Жирона - Валенсия
Европа14:36
Форвард Челси попросил модель OnlyFans раздеться через неделю после рождения ребенка
Европа14:25
Довбик возвращается, Цыганков - в основе, Яремчук - в запасе: Жирона и Валенсия назвали составы на матч
Бокс13:56
"Я хотел этого боя": Чжилей заявил, что Джошуа побоялся выйти против него в ринг
Биатлон13:28
Украинская биатлонистка снялась с гонки преследования на Кубке Мира в Эстерсунде
Европа13:24
Бавария потеряла на несколько месяцев защитника из-за тяжелой травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK