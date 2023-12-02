Украинская биатлонистка снялась с гонки преследования на Кубке Мира в Эстерсунде
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко не выступит в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц сообщил, что дали девушке отдых.
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"Она впервые на Кубке мира и работает в таком ритме, поэтому решили дать ей передышку перед вторым этапом Кубка мира в Хохфильцене", - приводит слова тренера Суспільне Спорт.
Единственной представительницей Украины в гонке будет Анастасия Меркушина. Парсьют пройдет в воскресенье, 3 декабря, начало – в 15.00.
Напомним, сегодня, 2 декабря, состоится мужской спринт. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 15:45 по Киеву.
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