Украинская биатлонистка снялась с гонки преследования на Кубке Мира в Эстерсунде

Меркушина будет единственной представительницей от Украины.

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко не выступит в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц сообщил, что дали девушке отдых.

Читай также: Эстерсунд: Жанмонно выиграла спринт, украинки за пределами ТОП-40

"Она впервые на Кубке мира и работает в таком ритме, поэтому решили дать ей передышку перед вторым этапом Кубка мира в Хохфильцене", - приводит слова тренера Суспільне Спорт.

Единственной представительницей Украины в гонке будет Анастасия Меркушина. Парсьют пройдет в воскресенье, 3 декабря, начало – в 15.00.

Напомним, сегодня, 2 декабря, состоится мужской спринт. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 15:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!