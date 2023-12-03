Жанмонно выиграла гонку преследования в Эстерсунде, Меркушина остановилась в шаге от очковой зоны

К сожалению, украинской биатлонистке не хватило совсем немного, чтобы заработать очки.

В воскресенье, 3 декабря, в шведском Эстерсунде последний день первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 открывала женская гонка преследования.

От Украины в заезде участвовала лишь одна Анастасия Меркушина, ведь за день до старта было объявлено, что не выступит Кристина Дмитренко.

Стоит отметить, что от гонки преследования отказались сразу одиннадцать биатлонисток, что очень много.

Меркушина стартовала 48-й с отставанием +2:09 минуты от победительницы спринта француженки Лу Жанмонно. К сожалению, уже по итогам первого огневого рубежа (лежа) Анастасия допустила два промаха, потеряла пять позиций и еще одну минуту.

На второй "лежке" она закрыла все мишени и была восьмой по скорости, за счет чего украинка смогла отыграть все проигранные ранее позиции. Однако по времени она все же отстала - еще +25 секунд.

За две "стойки" Меркушина допустила еще по одному промаху. В итоге к финишу она пришла 41-й - в одной позиции и десяти секундах от очковой зоны.

А победительницей вновь стала Жанмонно, которая вырвала победу у немки Франциски Пройсс, опередив соперницу на 0,3 секунды.

Кубок мира по биатлону

Эстерсунд. Женская гонка преследования

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0) 31:41.3

2. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+1+0) +0.3

3. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+1) +18.5

...

41. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0+1+1) +5:41,3

В этот же день в 17:00 по киевскому времени пройдет мужская гонка преследования, где выступят Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция заезда, который закроет первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!