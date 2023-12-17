Бреза-Буше сделала золотой хет-трик в Ленцерхайде, Джима - лучшая из украинок в масс-старте

Французская биатлонистка праздновала успех во всех трех гонках третьего этапа Кубка мира.

В воскресенье, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский масс-старт.

После триумфов в спринте и гонке преследования в этой дисциплине победу на свой счет также записала Жюстин Бреза-Буше, оформив золотой хет-трик. Французская биатлонистка с идеальной стрельбой прошла трассу за 36:04.6.

Также место на пьедестале по итогам масс-старта заняли шведские сестры Эльвира и Ханна Эберг, финишировав с отставанием от лидерки в 5.5 и 10.6 секунд соответственно.

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Украина в этой гонке была представлена четырьмя биатлонистками, лучший результат среди которых продемонстрировала Юлия Джима, пройдя дистанцию с тремя промахами на огневых рубежах.

Ирина Петренко завершила масс-старт на 22-м месте, Кристина Дмитренко – на 25-м, а Анастасия Меркушина - предпоследней.

Ленцерхайде. Масс-старт. Женщины

Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+0+0) 36:04.6 Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0) +5.5 Ханна Эберг (Швеция, 1+1+0+0) +10.6

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19. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+1) +2:07.5

22. Ирина Петренко (Украина, 0+0+1+1) +2:25.9

25. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+2+2) +3:23.7

29. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+3+1) +4:29.0

Напомним, что сегодня в Ленцерхайде также состоится мужской масс-старт, который начнется в 15:45 по киевскому времени.

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