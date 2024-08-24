Мандзин стал чемпионом мира по летнему биатлону среди юниоров в спринте
Четверто украинцев приняли участие в гонке.
Украинский биатлонист Виталий Мандзин выиграл спринт чемпионата мира по летнему биатлону среди юниоров, который проводят в Отепяя (Эстония).
Спортсмен прошел две стрельбы чисто, что позволило ему завоевать золото.
В гонке принимали участие еще три украинца. Богдан Борковский показал седьмой результат, Сергей Супрун – 11, а Михаил Хмиль – 20.
Мужчины
- Виталий Мандзин (Украина) – 18.28,9 (0+0)
- Гавард Тостеруд (Норвегия) – 41,3 (2+0)
- Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 51,1 (1+0)
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7. Богдан Борковский (Украина) – 1.23,6 (1+2)
11. Сергей Супрун (Украина) – 1.43,2 (0+3)
20. Михаил Хмиль (Украина) – 1.55,8 (1+2)
Отметим, что Дмитрий Пидручный выиграл золото суперспринта на чемпионате мира по летнему биатлону, Артем Тищенко – серебряный призер.
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