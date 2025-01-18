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Украина замкнула топ-10 в женской эстафете в Рупольдинге

Победительницами гонки стали немецкие биатлонистки.
Сегодня, 16:38
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В субботу, 18 января, в немецком Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась классическая эстафета у женщин.

Украину в этой гонке представляли Елена Городна, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко.

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Городна безупречно отстрелялась на первом огневом рубеже и вышла на дистанцию шестой, но на втором использовала три дополнительных патрона и передала эстафету только 13-й.

Джима с шести патронов закрыла мишени на лежке, после чего без ошибок отработала на стойке и пришла на смену 14-й.

Петренко отстрелялась на пять из пяти на первом рубеже, а на втором воспользовалась одним дополнительным патроном.

Дмитренко начал свой отрезок гонки 13-й и при первой стрельбе отработала пять из шести. На втором рубеже украинка отстрелялась чисто и вышла на дистанцию на десятом месте, на котором в итоге и финишировала.

Выиграла женскую эстафету в Рупольдинге сборная Германии. Второе место заняла Норвегия, а замкнула тройку Франция.

Кубок мира. Рупольдинг
Женская эстафета

  1. Германия (0+4) 1:07:47,6
  2. Норвегия (0+10) +17,4
  3. Франция (1+7) +25,8
  4. Швейцария (0+8) +35,8
  5. Швеция (1+12) +1:06,3
  6. Австрия (0+5) +1:41,3

...

10. Украина (0+6)  +2:52,4

В воскресенье, 19 января, пятый этап Кубка мира в Рупольдинге завершится мужским и женским масс-стартами.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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