Украина замкнула топ-10 в женской эстафете в Рупольдинге

В субботу, 18 января, в немецком Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась классическая эстафета у женщин.

Украину в этой гонке представляли Елена Городна, Юлия Джима, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко.

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Городна безупречно отстрелялась на первом огневом рубеже и вышла на дистанцию шестой, но на втором использовала три дополнительных патрона и передала эстафету только 13-й.

Джима с шести патронов закрыла мишени на лежке, после чего без ошибок отработала на стойке и пришла на смену 14-й.

Петренко отстрелялась на пять из пяти на первом рубеже, а на втором воспользовалась одним дополнительным патроном.

Дмитренко начал свой отрезок гонки 13-й и при первой стрельбе отработала пять из шести. На втором рубеже украинка отстрелялась чисто и вышла на дистанцию на десятом месте, на котором в итоге и финишировала.

Выиграла женскую эстафету в Рупольдинге сборная Германии. Второе место заняла Норвегия, а замкнула тройку Франция.

Кубок мира. Рупольдинг

Женская эстафета

Германия (0+4) 1:07:47,6 Норвегия (0+10) +17,4 Франция (1+7) +25,8 Швейцария (0+8) +35,8 Швеция (1+12) +1:06,3 Австрия (0+5) +1:41,3

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10. Украина (0+6) +2:52,4

В воскресенье, 19 января, пятый этап Кубка мира в Рупольдинге завершится мужским и женским масс-стартами.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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