iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украинки с лучшим результатом сезона завершили эстафету в Антхольце

Победу в гонке одержали шведские биатлонистки.
Сегодня, 14:20
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В воскресенье, 26 января, в итальянском Антхольц-Антерсельва в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялась женская эстафета.

Украину в этой гонке представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

Читай также: Украинцы стали восьмыми в эстафете в Антхольце, не поддержав почин Пидручного

Петренко чисто отстрелялась на первом рубеже, а на втором украинке пришлось использовать два дополнительных патрона. На дистанцию она вышла десятой, но ходом сумела отыграть две позиции.

Джима свой отрезок гонки начала восьмой. На лежке украинская биатлонистка отработала с шести выстрелов и с аналогичным результатом прошла стойку.

Меркушина приняла эстафету седьмой. На первом огневом рубеже украинка допустила одну ошибку, но исправила с первой попытки, а на втором также отстрелялась с шести.

Завершала эстафету у украинок Дмитренко, которая вышла на дистанцию шестой. Биатлонистке удалось поднять команду на одну позицию и идеально отработать на первой стрельбе. Закрыв с шести патронов мишени на втором огневом рубеже, украинка шла четвертой, но в итоге финишировала шестой.

На данный момент для украинских биатлонисток этот результат стал лучшим в сезоне в эстафетных гонках.

Победу в женской эстафете в Антхольце праздновали шведки. Второй стала Норвегия, а замкнула тройку Франция.

Источник: Getty Images

Кубок мира. Антхольц-Антерсельва
Женская эстафета

  1. Швеция (0+6) 1:07:26,0
  2. Норвегия (0+7) +13,4
  3. Франция (0+8) +23,6
  4. Швейцария (1+8) +2:13,8
  5. Италия (1+9) +2:17,4
  6. Украина (0+7) +2:17,9

Сегодня шестой этап Кубка мира в Антхольце завершится мужской гонкой преследования, за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстафета Юлия Джима Анастасия Меркушина Антхольц Кубок мира по биатлону Ирина Петренко Кристина Дмитренко женская эстафета

Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
Биатлон-2024/2025: Швеция выиграла женскую эстафету в Антхольце, мужчины выйдут на старт гонки преследования Биатлон-2024/2025: Швеция выиграла женскую эстафету в Антхольце, мужчины выйдут на старт гонки преследования
Украинцы стали восьмыми в эстафете в Антхольце, не поддержав почин Пидручного Украинцы стали восьмыми в эстафете в Антхольце, не поддержав почин Пидручного
Милан вырвал волевую победу у аутсайдера чемпионата Милан вырвал волевую победу у аутсайдера чемпионата
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Швеция выиграла женскую эстафету в Антхольце, мужчины выйдут на старт гонки преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Барселоны, Жироны, Милана, Интера и Ромы
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа15:40
Милан вырвал волевую победу у аутсайдера чемпионата
Европа15:02
Голкипер Байера установил вторую самую длинную серию без поражений в Бундеслиге
Биатлон14:55
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
Биатлон14:45
Биатлон-2024/2025: Швеция выиграла женскую эстафету в Антхольце, мужчины выйдут на старт гонки преследования
Биатлон14:20
Украинки с лучшим результатом сезона завершили эстафету в Антхольце
Европа14:12
Судейская коллегия поддержала удаление Льюиса-Скелли
Теннис13:45
Синнер - чемпион Australian Open-2025
Бокс13:25
"Тяжело работаем": Беринчик показал, как готовится к дебютной защите титула
Европа13:02
Звезда Челси вернулся к бывшей жене спустя три месяца после развода
Бокс12:39
"Он сходит с ума": Уайт раскритиковал Дюбуа за поспешно брошенный вызов Усику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK