Украинки с лучшим результатом сезона завершили эстафету в Антхольце

В воскресенье, 26 января, в итальянском Антхольц-Антерсельва в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 состоялась женская эстафета.

Украину в этой гонке представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

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Петренко чисто отстрелялась на первом рубеже, а на втором украинке пришлось использовать два дополнительных патрона. На дистанцию она вышла десятой, но ходом сумела отыграть две позиции.

Джима свой отрезок гонки начала восьмой. На лежке украинская биатлонистка отработала с шести выстрелов и с аналогичным результатом прошла стойку.

Меркушина приняла эстафету седьмой. На первом огневом рубеже украинка допустила одну ошибку, но исправила с первой попытки, а на втором также отстрелялась с шести.

Завершала эстафету у украинок Дмитренко, которая вышла на дистанцию шестой. Биатлонистке удалось поднять команду на одну позицию и идеально отработать на первой стрельбе. Закрыв с шести патронов мишени на втором огневом рубеже, украинка шла четвертой, но в итоге финишировала шестой.

На данный момент для украинских биатлонисток этот результат стал лучшим в сезоне в эстафетных гонках.

Победу в женской эстафете в Антхольце праздновали шведки. Второй стала Норвегия, а замкнула тройку Франция.

Источник: Getty Images

Кубок мира. Антхольц-Антерсельва

Женская эстафета

Швеция (0+6) 1:07:26,0 Норвегия (0+7) +13,4 Франция (0+8) +23,6 Швейцария (1+8) +2:13,8 Италия (1+9) +2:17,4 Украина (0+7) +2:17,9

Сегодня шестой этап Кубка мира в Антхольце завершится мужской гонкой преследования, за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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