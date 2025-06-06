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Дубль Ямаля и почти камбэк Мбаппе и Ко: видеообзор полуфинала Лиги наций Испания - Франция

"Фурия Роха" едва удержала победный счет.
Сегодня, 00:44       Автор: Антон Федорцив
Испания – Франция / Getty Images
Испания – Франция / Getty Images

Сборная Испании стала вторым финалистом Лиги наций 2024/25. В полуфинале турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли национальную команду Франции (5:4).

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"Фурия Роха" забила дважды до перерыва. Уильямс точно пробил под перекладину из пределов штрафной, а Мерино попал в ближний угол. Еще два гола испанцы оформили на старте второго тайма – Ямаль реализовал пенальти, а Педри разобрался в чужой штрафной.

За "трехцветных" первым отметился Мбаппе, забив с 11-метровой отметки. А после гола Ямаля с угла вратарской французская сборная оформила еще три гола. Шерки классно уложил в два касания, Вивиан помог соперникам автоголом, а Коло Муани забил головой.

Видео голов и обзор матча Испания – Франция:

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