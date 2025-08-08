iSport.ua
Ризнык прокомментировал ничью с Панатинаикосом

Голкипер Шахтера поделился выводами после поединка в Греции.
Сегодня, 00:05       Автор: Василий Медвидь

В рамках Лиги Европы Шахтер сыграл в нулевую ничью с Панатинаикосом.

После игры Дмитрий Разник дал комментарий УПЛ ТВ, в котором поделился мыслями о матче с греческим коллективом.

"Как мы и ожидали, игра была очень тяжелой, тем более мы играли первую игру на выезде. Игра где-то местами удавалась нам, где-то нет, поэтому считаю, что счет закономерен, и все решится в Польше.

Что именно не получалось? Не получались некоторые моменты в игре, а в целом чувствовали себя немного после дороги тяжелыми. Но это не должно быть для нас оправданием, поэтому будем играть. Посмотрим, что будет на следующей неделе".

Также Ризник дал оценку своей игре.

"Сыграл хорошо, но сегодня все молодцы. Мы не проиграли, но и не выиграли, отдали все силы сегодня. Скажу еще раз: все решится в Польше.

Ожидания от матча-ответа? Конечно, хочется, чтобы был полный стадион. Поэтому приглашаю всех болельщиков посетить матч-ответ", – сказал Ризник.

