ЧМ-2026: Анонс дня — Австралия vs Египет, Аргентина vs Кабо-Верде, Колумбия vs Гана

1/16 финала Чемпионата мира завершится именно сегодняшним игровым днем.

В последних матчах определятся победители еще трех пар, которые продолжат путь по турниру.

Австралия – Египет

3 июля | 21:00 | AT&T Стэдиум, Инглвуд, США

Пожалуй, наименее привлекательная для нейтрального зрителя вывеска 1/16 финала, все же, может принести много эмоций тем, кто решит ее посмотреть.

Да, кроме Мохамеда Салаха и Омара Мармуша на поле не будет звезд мирового футбола, однако этот Чемпионат мира уже не раз доказывал, что для того, чтобы засиять на главной мировой сцене, не нужно стабильно показывать футбол высочайшего уровня, достаточно сделать это один раз, и никогда не знаешь, когда и у кого именно случится этот “матч жизни”.

Кроме того, обе команды находятся примерно на одном уровне, поэтому “на бумаге” этот матч должен получиться довольно интригующим.

Австралийцы вышли в плей-офф благодаря победе над Турцией в первом туре и ничьей с Парагваем в третьем.

Египет выступил немного успешнее: подопечные Хоссема Хассана не проиграли ни одного матча, сыграв вничью с Бельгией и Ираном и победив Новую Зеландию.

Интересный факт: Египет впервые сыграет в плей-офф Чемпионатов мира по футболу.

На сайте betking на победу Австралии можно поставить с коэффициентом 3.25, тогда как победа Египта оценивается коэффициентом 2.50. Коэффициент на ничью — 3.00.

Аргентина - Кабо-Верде

4 июля | 01:00 | Хард Рок Стэдиум, Майами-Гарденс, Канада

Фаворит этого матча, будто, кажется, очевиден, трудно не наделять таким статусом сборную, которая выиграла прошлый Чемпионат мира, тем более если она играет против абсолютного дебютанта турнира.

Впрочем, этот дебютант с самого первого матча показал, что не собирается “выбрасывать белый флаг”, встретившись с номинально гораздо более сильным соперником.

Аргентина почти идеально прошла групповой этап, набрав 9 очков из 9 возможных, однако пропущенный гол в матче с Иорданией не позволил ей повторить достижение Мексики, которая не только набрала 9 очков, но и ни разу не пропустила на предыдущей стадии.

Матчи Кабо-Верде также завершались с одинаковым результатом – подопечные Бубишты три матча из трех сыграли вничью.

Интересный факт: Ганский шаман Нана Кваку Бонсам, который “сглазил” Гарри Кейна перед матчем против Ганы, предсказал, что Аргентина вылетит от Кабо-Верде.

Эксперты betking считают фаворитом Аргентину, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.16, тогда как победа Кабо-Верде оценивается коэффициентом 20.00. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 7.50.

Колумбия – Гана

4 июля | 04:30 | Эрроухед Стэдиум, Канзас, США

Стадию 1/16 финала закроют сборные Колумбии и Ганы.

Этот матч, как и встреча между Австралией и Египтом, не порадует большим количеством звезд, разве что болельщики со стажем смогут поностальгировать по Хамесу Родригесу, а более молодые фанаты включат этот матч ради Антуана Семеньо и Луиса Диаса.

Впрочем, это также поединок без явного фаворита, несмотря на то, что Колумбия сумела занять первое место в группе с Португалией, ведь не стоит забывать, что Гана смогла сдержать Англию, показав, что может справиться с любым соперником, конечно же, не без помощи удачи, ну или же вышеупомянутых шаманских обрядов.

Интересный факт: Нынешний главный тренер Ганы Карлуш Кейруш возглавлял Колумбию с 2019 по 2020 год.

В линии betking можно поставить на победу Колумбии с коэффициентом 1.52, тогда как вероятность успеха Ганы представлена коэффициентом 7.50, а на ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 4.00.

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