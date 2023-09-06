Азар вернется в чемпионат Бельгии
Торган будет выступать за Андерлехт.
Футболист сборной Бельгии, брат Эдена Азара Торган Азар нашел себе новую команду.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, Торган близок к возвращению в родной чемпионат. 30-летний игрок будет выступать за Андерлехт.
С "фиолетовыми" Азар-младший подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на год. Финансовые детали низвестны.
Отметим, что Боруссия Дортмунд, за которую выступает вингер, получит от продажи 4 млн евро.
Стоит сказать, что ранее исполнитель выступал в Бельгии за Зюлте-Варегем в период с 2012 по 2014 год на правах аренды из Челси.
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