Азар вернется в чемпионат Бельгии

Торган будет выступать за Андерлехт.

Футболист сборной Бельгии, брат Эдена Азара Торган Азар нашел себе новую команду.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, Торган близок к возвращению в родной чемпионат. 30-летний игрок будет выступать за Андерлехт.

С "фиолетовыми" Азар-младший подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на год. Финансовые детали низвестны.

Отметим, что Боруссия Дортмунд, за которую выступает вингер, получит от продажи 4 млн евро.

Стоит сказать, что ранее исполнитель выступал в Бельгии за Зюлте-Варегем в период с 2012 по 2014 год на правах аренды из Челси.

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