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За четыре года в Ливерпуле Тьяго пропустил из-за травм больше матчей, чем сыграл

Вряд ли этот трансфер можно назвать удачным.
Вчера, 22:58
Тьяго Алькантара / Getty Images
Тьяго Алькантара / Getty Images

На старте сезона-2020/21 Ливерпуль приобрел у Баварии Тьяго Алькантару за 22 миллиона евро.

Испанский полузащитник переходил в команду Юргена Клоппа в статусе одного из лучших в мире. Однако ожидания от его трансфера разошлись с тем, что болельщики увидели на самом деле.

Всему виной постоянные травмы, которые не позволяют 32-летнему игроку провести стабильный отрезок матчей. Как сообщает TNT Sports, из-за травм Тьяго пропустил больше матчей, чем сыграл.

За 3,5 года в Ливерпуле Алькантара принял участие в 98 играх, пропустив при этом 102 поединка. И число пропусков лишь увеличится.

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Пропустив девять месяцев из-за проблем с бедром, Тьяго Алькантара вернулся на поле 4 февраля в игре против Арсенала (1:3). Однако сыграв пять минут, полузащитник умудрился получить новую травму. Сроки его восстановления остаются неизвестными.

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