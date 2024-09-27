YouTube-канал ВЗБІРНА транслюватиме великий вечір боксу від TBG: чемпіонське дербі Рагімова та Боришпольця

28 вересня київська STEREO PLAZA стане ареною для вечора професійного боксу від промоутерської компанії Top Boxing Generation за підтримки преміумпартнера компанії VBET Ukraine.

Головна подія шоу — принципове дербі Назрі Рагімова та Андрія Боришпольця за титули чемпіона України серед професіоналів та WBC Ukraine у першій напівсереднійвазі.

Пряма трансляція поєдинків розпочнеться 28 вересня о 16:00 на YouTube-каналі ВЗБІРНА.

Рагімов на професійному ринзі провів 17 поєдинків, здобув 14 перемог, 8 із якихнокаутом. Він чинний чемпіон світу за версією UBO та чемпіон світу серед молоді WBC Silver.

30 березня 2024 року спортсмен яскраво нокаутував колумбійця Хорхе Мою в другому раунді та продовжив серію перемог, яка триває вже 5 поєдинків поспіль!

Назрі може стати першим в історії чемпіоном України серед професіоналів у двох вагових категоріях: у грудні 2021 року він здобув титул у легкій вазі.

Боришполець у професійному боксі має рекорд 9-2, 4 KO. Він завойовує вболівальників харизмою та яскравим образом гангстера. У минулому поєдинку здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, не програвши жодного раунду Анатолію Савенку.

На вечорі боксу на глядачів чекає ще мінімум 9 яскравих поєдинків, серед яких міжнародний бій топпроспекта Яніса Куриленка проти представника Молдови Геннадія Гітлана.

Куриленко має на рахунку 11 перемог і лише 1 поразку. Він перемагає вже 9 поєдинків поспіль.

Будуть також поєдинки «великих» хлопців: в ринг повертаються Олександр Пилипчук (7-1, 6 KO) та Павло Юськів (5-0, 2 KO).

Свій 6-й бій у професійному боксі проведе багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Олександр Дрозд.

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