Астон Мартин возвращается в Ле-Ман с гиперкаром от Ньюи

Валькирия будет готова покорять все чемпионаты с 2025 года.

Астон Мартин объявил, что с 2025 года команда возвращается в высший класс Ле-Мана.

Британская компания намерена выставить Валькирию на стартовую решетку 24 часов Ле-Мана в 2025 году.

Напомним, что Валькирия - гиперкар, спроектированный Эдрианом Ньюи - главной конструкторского бюро Ред Булл. Именно Ньюи считается одним из главных творцов успеха "быков" в Формуле-1.

Также Валькирия примет участие в каждом чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC и чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar Championships с 2025 года. То есть, Астон Мартин будет сражаться в 24 часах Ле-Мана, Дайтоне и 12 часов Сербринга.

Валькирия станет первым гиперкаром, вдохновленным дорожным автомобилем, который примет участие в обоих самых престижных сериях на выносливость.

Астон Мартин не сражался за победу в высшем классе на 24 часах Ле-Мана после 2011 года. На счету британцев 19 выигранных гонок в различных категориях, в том числе победа 1959 года в общей классификации.

Ранее также сообщалось, когда может вернуться Даниэль Риккардо.

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