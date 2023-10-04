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Автоспорт

Риккардо планирует вернуться на Гран-при США в Остине

Уже совсем скоро "Медоед" вновь сядет за руль своего болида.
Сегодня, 09:29
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Даниэль Риккардо приближается к своему возвращению. Как и было объявлено ранее, 34-летний австралиец пропустит этап в Катаре, где его вновь заменит Лиам Лоусон.

Сам же Даниэль должен будет вернуться в кокпит болида Альфа Таури во время этапа в Остине через две недели, сообщает Motorsport.

Команда решила не форсировать возвращение Риккардо для того, чтобы пилот лучше залечил перелом запястья, который он получил во время практики в Нидерландах в конце августа.

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К тому же, это позволит коллективу из Фаэнцы лучше оценить выступления Лоусона, который хочет получить постоянное место в пелотоне.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием предстоящего гоночного этапа в Катаре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при США Даниэль Риккардо Альфа Таури

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