Риккардо планирует вернуться на Гран-при США в Остине
Даниэль Риккардо приближается к своему возвращению. Как и было объявлено ранее, 34-летний австралиец пропустит этап в Катаре, где его вновь заменит Лиам Лоусон.
Сам же Даниэль должен будет вернуться в кокпит болида Альфа Таури во время этапа в Остине через две недели, сообщает Motorsport.
Команда решила не форсировать возвращение Риккардо для того, чтобы пилот лучше залечил перелом запястья, который он получил во время практики в Нидерландах в конце августа.
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К тому же, это позволит коллективу из Фаэнцы лучше оценить выступления Лоусона, который хочет получить постоянное место в пелотоне.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием предстоящего гоночного этапа в Катаре.
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