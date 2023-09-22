Возвращение Риккардо на Гран-при Катара оказалось под вопросом

У Лиама Лоусона может появиться еще один шанс проявить себя и свой талант.

Сломав запястье во время практики гоночного этапа в Нидерландах, Даниэль Риккардо уже пропустил три Гран-при.

Ожидалось, что его возвращение за руль болида Альфа Таури состоится на Гран-при Катара. Однако, если верить последним сообщениям, "Медоеду" придется подождать еще немного.

Как сообщает Motorsport, команда готова передвинуть дату его возвращения, чтобы лучше подготовить пилота к гоночным условиям.

У Альфа Таури есть запланированная программа симулятора для Риккардо, чтобы оценить мобильность и любые затяжные последствия аварии в его руке.

Команда не будет заставлять австралийца вернуться преждевременно, и что может пройти "некоторое время", прежде чем Даниэль вновь будет выступать.

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Таким образом, Лиам Лоусон продлит свое пребывание в кокпите АТ04 как минимум на еще один этап.

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