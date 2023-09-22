Руководитель Уильямс подтвердил интерес команды к Лоусону

Джеймс Воулз не стал отрицать, что Уильямс оценивает выступления Лиама Лоусона.

Напомним, ранее сообщалось, что Альфа Таури в следующем сезоне будет выступать с Цунодой и Риккардо, а потому Лоусон остается без кокпита.

Многие начали говорить, что новозеландец может заменить Логана Сарджента в Уильямс, и сейчас Воулз подтвердил эти слухи.

"Он произвел впечатление в тех гонках, которые успел провести. Очевидно, что если чуть-чуть отмотать время назад, можно вспомнить, что они с Логаном Сарджентом были напарниками в Формуле-2, и оба закончили сезон с почти одинаковыми результатами. Так что в условиях Ф-2 мы можем проводить прямое сравнение.

В то время как сейчас, в Формуле-1, они выступают за рулем разных болидов, находятся в разных ситуациях. На данном этапе мы не можем напрямую сравнивать болиды Уильямса и Альфа Таури. Но, как бы то ни было, он продемонстрировал очень сильное выступление в Сингапуре, не потеряв голову", - цитирует Воулза Planet F1.

Ранее, напомним, сообщалось, что Уильямс отклонили кандидатуру Мика Шумахера.

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