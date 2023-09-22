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Уильямс отказался взять Шумахера на следующий сезон

Данные немца не впечатлили команду из Гроу.
Сегодня, 09:31
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Мик Шумахер не сумел получить место в Уильямс на следующий сезон, утверждает F1-Insider.

По информации издания, руководитель Мерседес попробовал пристроить немецкого пилота в Уильямс.

Вольфф поговорил с бывшим стратегом своей команды, а ныне руководителем команды из Гроу, Джеймсом Воулзом и убедил просмотреть данные Шумахера.

Уильямс внимательно изучили данные Мика с симулятора и решили ему отказать. Вероятно, теперь Шумахер не появится на стартовой решетке в сезоне-2024.

Логан Сарджаент также рискует потерять свое место, американец не впечатляет в своем дебютном сезоне. Вместо него Уильямс рассматриват чемпиона Формулы-2 Фелипе Друговича.

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