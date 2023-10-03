В следующем году два Гран-при пройдут в Китае

В следующем сезоне в Китае пройдет сразу два Гран-при, пишет The Race.

Этап Формулы-1 запланирован в Китае на 21 апреля, гонки там не проходили с 2019 года.

Кроме того, как сообщает издание, в Поднебесную возвращается и Формула-Е. Гонки этой серии не проходили в стране с 2020 года.

Ранее, до коронавируса, Китай принимал три Гран-при Формулы-Е в Пекине, Гонконге и Санье. Сейчас этап пройдет в Шанхае.

Электроболиды будут использовать укороченную конфигурацию Формулы-1.

Ранее также сообщалось, что ФИА одобрила заявку Андретти-Кадиллак.

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