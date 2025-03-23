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Пиастри: Чуувствую, что заслужил победу за прошлую неделю

Пилот Макларен выиграл свой третий Гран-при.
Сегодня, 12:40       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри прокомментировал своб победу на Гран-при Китая.

Напомним, что Макларен сделал дубль в Шанхае, а Оскар выиграл гонку, стартовав с поула.

Пилот считает, что ему должны были победу за неудачи на прошлой неделе. Напомним, что на Гран-при Австралии Пиастри до самого финиша претендовал на победу, но ошибся в конце и финишировал лишь девятым.

"Потрясающий уик-энд – от начала и до конца. Болид практически все время был потрясающим. Сегодня удивило то, насколько по-другому себя вели шины.

Я невероятно горжусь тем, как провел весь уик-энд. Чувствую, что заслужил это за прошлую неделю. Команда невероятно постаралась, забрав дубль. Я очень доволен.

На "медиуме" ехать было все еще сложновато, но намного лучше, чем вчера. "Хард" работал куда лучше, чем все ожидали – или, по крайней мере, чем ожидали мы.  

То, что мы проехали так весь Гран-при вплоть до финиша, оказалось сюрпризом – но это приятный сюрприз", – приводит слова пилота Sky Sports.

С итогами Гран-при Китая вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оскар Пиастри

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