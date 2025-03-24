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Автоспорт

Ауди неожиданно сделала заявление касательно возможного возвращения V10

Компания заинтересована только в развитии гибридных двигателей.
Сегодня, 14:30       Автор: Андрей Безуглый
Ауди / Getty Images
Ауди / Getty Images

Ауди выпустила неожиданное заявление на фоне слухов о возвращении в Формулу-1 V10.

Напомним, что в последнее время возвращение атмосферных двигателей стало ключевой темой в паддоке. Некоторые команды агитируют от отказа нового регламента, пролонгированию текущего и затем возврата к V10.

Однако в Ауди против такого хода событий. В компании заявили, что пришли в Формулу-1, так как развитие гибридных двигателей соответствует их философии.

"Грядущие изменения регламента, в том числе новые гибридные двигатели, на которые серия должна перейти в 2026 году, были ключевыми факторами при принятии решения о приходе Ауди в Формулу-1.

Данный регламент в отношении конструкции двигателей отражает те же технологические достижения, которые используются в инновационных дорожных автомобилях Ауди", – говорится в заявлении компании.

Ранее также Кристиан Хорнер заявил, что Ред Булл рано списывать со счетов.

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