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Автоспорт

Пилот середняка Формулы-1 успешно прооперирован

Канадский гонщик неожиданно очутился под скальпелем хирурга.
Вчера, 18:00       Автор: Антон Федорцив
Лэнс Стролл / Getty Images
Лэнс Стролл / Getty Images

Лэнс Стролл из Астон Мартин сделал операцию на запястье. Оперативное вмешательство вызвано сильной болью в ранее травмированной руке, сообщает Motorsport-Total.

Канадец выбыл из Гран-при в Испании после квалификации. Британская конюшня объяснила отсутствие Стролла проблемами со здоровьем. Он травмировал запястье перед стартом сезона-2023, был прооперирован, но теперь боль вернулась.

Астон Мартин не предоставил информацию о состоянии пилота и ожидаемых сроках возвращения. Скорее всего, Стролл пропустит Гран-при Канады. Домашний этап гонщика намечен на 13-15 июня.

К слову, советник Ред Булл Хельмут Марко описал идеального напарника для Макса Ферстаппена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Канады Астон Мартин Лэнс Стролл

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