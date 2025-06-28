Марко: Ред Булл в основном обязан Максу успехами в последние годы
Ферстаппен - ценнейший актив команды.
Советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что Макс Ферстаппен - ценнейший актив команды.
По словам функционера, большинство успехов Ред Булл в последние годы были заслугой именно нидерландского гонщика.
Макс – наш главный актив. Большей частью успехов в последние годы мы в основном обязаны ему. Да, в 2023-м у нас была настолько доминирующая машина, что многие гонщики выиграли бы титул.
В 2021-м случилось невероятное сражение с Мерседесо. На спортивном, психологическом и политическом уровнях.
В 2022 году болид был слишком тяжелым на старте сезона. Макс дважды сошел в первых трех гонках и сказал, что нам нужен сезон из 45 этапов, чтобы нивелировать отставание от Феррари. Когда машина стала легче, Максу стало комфортнее, и разница с напарником Серхио Пересом стала очевидной
Напомним, что в этот уикэнд проходит Гран-при Австрии.
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