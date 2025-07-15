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Автоспорт

Увольнение Хорнера не гарантировало Ред Булл сохранение Ферстаппена

В команда опасаются ухода Макса.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен все еще может покинуть Ред Булл, пишет De Telegraaf.

Издание пишет, что не стоит переоценивать роль Йоса Ферстаппена в последних событиях. Хорнер просто потерял поддержку владельцев Ред Булл.

Будущее четырехкатного чемпиона мира все еще не определено, следующий сезон Макс может провести как в Ред Булл, так и в Мерседес.

И именно ухода своего лучшего пилота Матешиц и Ювидья опасаются больше всего. Решение по будущему Макса может быть вынесено в ближайшие недели.

Ранее также сообщалось, что Феррари готовит большое обновление.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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