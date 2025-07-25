Ферстаппен подытожил спринт-квалификацию Гран-при Бельгии

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен показал второе время в квалификации к спринту Гран-при Бельгии. Нидерландец выразил сомнение в возможности взять мини-поул, сообщает Sky Sports.

"Второе место между гонщиками Макларен – уже хороший результат для нас. Думаю, что мы продемонстрировали максимум. Мне понравилось. Круг получился хорошим. Отставание, конечно, большое, но оно было таким с тренировки, поэтому не стало сюрпризом. Нам просто нужно сосредоточиться на себе, поработать над балансом болида и пытаться поехать быстрее. Не думаю, что скорость на прямой имеет большое значение, когда отстаешь почти на пять десятых. Нам нужно просто проехать свою гонку и посмотреть, что мы можем сделать", – заявил Ферстаппен.

В этом году нидерландский пилот еще не побеждал в спринтах. В частности, в Шанхае он финишировал третьим. В Майами же Ферстаппен завершил короткий заезд четвертым, но после штрафа откатился на 17-е место.

Напомним, пилот Макларен Оскар Пиастри выиграл спринт-квалификацию в бельгийском Спа.

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