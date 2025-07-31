Ферстаппен объявил решение по сотрудничеству с Ред Булл

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен определился с карьерным будущим. Действующий обладатель титула продолжит выступления за конюшню Ред Булл, сообщает GPblog.

"Пора положить конец слухам. Моим намерением всегда было остаться", – заявил Ферстаппен.

В структуру Ред Булл нидерландский пилот попал в 16 лет. Еще до совершеннолетия он дебютировал в F1 за рулем дочерней команды – Торо Россо, где провел один полный сезон. После четырех этапов второго перешел в основную конюшню.

В нынешнем сезоне Ферстаппен идет третьим в общем зачете пилотов. За 13 этапов сезона он набрал 185 очков. Нидерландец выиграл гонки в Японии и Эмилии-Романьи, а также триумфовал в спринте в бельгийском Спа.

Тем временем Феррари подписала длительный контракт с Фредериком Вассером.

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