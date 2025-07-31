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Вассер подписал многолетний контракт с Феррари

Стороны решили продолжить сотрудничество.
Сегодня, 09:45       Автор: Андрей Безуглый
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Феррари официально объявила о новом контракте с Фредериком Вассером.

Напомним, что функционер присоединился к Скудерии в 2023 году, однако с тех пор так и не сумел улучшить результаты команды.

В последнее время все чаще появлялись слухи о скорой отставке Вассеры, однако в команде, очевидно, довольны работой француза.

Стороны все же решили продолжить сотрудничество, Вассер подписал многолетнее соглашение, но его детали остались неизвестны.

Ранее также Феррари выбрала стратегию на оставшуюся часть сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Фредерик Вассер

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