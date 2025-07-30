Феррари определилась по значительным обновлениям до конца сезона
Скудерия вряд ли навяжет конкуренцию Макларен.
Конюшня Феррари исключила работу над крупными обновлениями на остаток сезона-2025. Значительный пакет новинок на Гран-при Бельгии станет последним, сообщает Crash.Net.
"Чем ближе мы подходим к концу сезона, тем больше внимание будем уделять году следующему. Конечно, нам придется готовить какие-то мелкие новинки с акцентом на одну либо другую трассу, метеоусловия или еще какой-то фактор, но отныне никаких крупных пакетов.
Нам необходимо доработать актуальный пакет. Что-то внедрять в спринтерский уикенд всегда непросто, но мы не хотели откладывать это к Будапешту", – заявил руководитель Скудерии Фредерик Вассер.
В бельгийском Спа пилоты Феррари набрали 21 очко. Монегаск Шарль Леклер поднялся на 3-е место пьедестала почета. Британский гонщик Льюис Хэмилтон финишировал седьмым, стартовав с пит-лейн.
Напомним, ранее команда Мерседес провела экстренное собрание после Гран-при Бельгии.
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