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Автоспорт

Феррари определилась по значительным обновлениям до конца сезона

Скудерия вряд ли навяжет конкуренцию Макларен.
Сегодня, 17:30       Автор: Антон Федорцив
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Конюшня Феррари исключила работу над крупными обновлениями на остаток сезона-2025. Значительный пакет новинок на Гран-при Бельгии станет последним, сообщает Crash.Net.

"Чем ближе мы подходим к концу сезона, тем больше внимание будем уделять году следующему. Конечно, нам придется готовить какие-то мелкие новинки с акцентом на одну либо другую трассу, метеоусловия или еще какой-то фактор, но отныне никаких крупных пакетов.

 

 

Нам необходимо доработать актуальный пакет. Что-то внедрять в спринтерский уикенд всегда непросто, но мы не хотели откладывать это к Будапешту", – заявил руководитель Скудерии Фредерик Вассер.

В бельгийском Спа пилоты Феррари набрали 21 очко. Монегаск Шарль Леклер поднялся на 3-е место пьедестала почета. Британский гонщик Льюис Хэмилтон финишировал седьмым, стартовав с пит-лейн.

Напомним, ранее команда Мерседес провела экстренное собрание после Гран-при Бельгии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Фредерик Вассер

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