В Мерседес прошло экстренное собрание

Мерседес провел экстренное собрание после гонки в Бельгии, пишет Mirror.

По информации издания, Тото Вольфф собрал всю команду на базе в Беркли, чтобы осбудить состояние болида.

Напомним, что в последнее время "серебряные стрелы" сильно сдали, а Расселл и вовсе приравнял команду к середнякам.

Тем не менее, изданию не удалось узнать, о чем конкретно шла речь и какие меры примет Мерседес, чтобы спасти ситуацию.

Ранее также сообщалось, что Оскар Пиастри установил рекорд.

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