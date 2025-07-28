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Автоспорт

В Мерседес прошло экстренное собрание

Тото Вольфф ищет пути спасти ситуацию.
Сегодня, 21:40       Автор: Андрей Безуглый
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Мерседес провел экстренное собрание после гонки в Бельгии, пишет Mirror.

По информации издания, Тото Вольфф собрал всю команду на базе в Беркли, чтобы осбудить состояние болида.

Напомним, что в последнее время "серебряные стрелы" сильно сдали, а Расселл и вовсе приравнял команду к середнякам.

Тем не менее, изданию не удалось узнать, о чем конкретно шла речь и какие меры примет Мерседес, чтобы спасти ситуацию.

Ранее также сообщалось, что Оскар Пиастри установил рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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