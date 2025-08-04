Бывший технический директор Феррари приступил к работе спустя год

Энрико Кардиле наконец занял должность в Астон Мартин.

Астон Мартин объявил, что Энрико Кардиле официально приступил к работе.

Напомним, команда из Сильверстоуна переманила инженера из Феррари, но Скудерия настояла на годичном отпуске.

Более того, Феррари даже подавала в суд на Кардиле, утверждая, что он начал работу раньше времени и выиграла иск.

Теперь же бывший технический директор итальянской конюшни начал работу на той же должности в Астон Мартин.

Кардиле будет работать вместе с Эдрианом Ньюи, а отчитываться напрямую перед руководителем команды Энди Коуэллом.

Ранее также Льюис Хэмилтон пообещал перезапустить сезон.

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