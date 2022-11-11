Риккардо - о моральной поддержке: Феттель просто брал телефон и был настоящим другом

Автралиец рассказал о неожиданной, но такой важной поддержке, которую он получил от Себа в сложный период своей карьеры.

После того, как МакЛарен разорвал с ним контракт на 2023 год, Даниэль Риккардо принял сознательное решение сделать годичный перерыв в Формуле 1.

Ходят слухи, что он ведет переговоры о месте резервного пилота в Мерседес или Ред Булл, чтобы иметь возможность перезапустить свою карьеру в 2024 году.

Отвечая на вопрос а пресс-дне в Бразилии, Риккардо признался, что его бывший напарник по Ред Булл Себастьян Феттель поддерживал его на этом сложном этапе, что он очень ценит.

"Я не буду вдаваться в подробности и рассказывать, что было сказано, или что-то еще", — цитирует Дэна Motorsport-Total. "Но я имею в виду, что в этом году он несколько раз брал телефон и был просто другом, который заботился и протягивал руку, как настоящий друг. А иметь таких друзей очень важно".

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"Но это не то, что вы так часто видите среди гонщиков. Мы все ладим, дружим, но иметь такой более глубокий уровень дружбы, и, скажем, некоторые жесты, которые он сделал в этом году, и та доброта, которую он проявил ко мне, была довольно неожиданной. Но да, просто супер мило. Просто потрясающе, супер мило".

Напомним, что место Даниэля Риккардо в МакЛарене займет его соотечественник Оскар Пиастри, который со скандалом ушел из Альпин.