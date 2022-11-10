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Автоспорт

Гасли пытается договориться с ФИА на фоне потенциальной дисквалификации

Французский пилот считает несправедливым то, что он может быть вынужден пропустить гонку из-за штрафных баллов.
Вчера, 20:55
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Пьер Гасли находится максимально близко к тому, чтобы быть дисквалифицированным на один Гран-при за перебор штрафных баллов. На данный момент в суперлицензии пилота Альфа Таури десять баллов, в то время как для бана необходимо набрать двенадцать.

Баллы остаются в суперлицензии на 12 месяцев, после чего они последовательно "сгорают". Первые штрафные баллы сгорят только 22 мая 2023 года.

"Не буду врать, ситуация очень неприятная и довольно деликатная", - цитирует Гасли Autosport. "В некотором смысле, немного неловко стоять в положении, когда меня могут дисквалифицировать. Не чувствую, что я был особенно опасен в последние 12 месяцев. Это определенно будет суровое наказание".

"Но у меня было много разговоров с ФИА, пытающейся найти решение, потому что лично я хочу участвовать во всех гонках".

Гасли стремится к дальнейшим переговорам с ФИА, чтобы избежать "глупой ситуации".

"Я довольно много говорил с ФИА, чтобы попытаться найти решения. То, как прописаны правила на данный момент, это довольно строго для гонщиков и за это следуют довольно суровые наказания".

"Я надеюсь, что мы сможем найти решение, чтобы избежать глупой ситуации, когда я буду дисквалифицирован на гонку. Это будет ужасно для меня и определенно не так, как я видел этот спорт".

Напомним, что в воскресенье, 13 ноября, состоится Гран-при Бразилии, где Пьер Гасли может заработать фатальные штрафные баллы в суперлицензию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА Пьер Гасли Альфа Таури

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