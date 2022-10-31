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Гасли рискует пропустить одну гонку, если наберет еще два штрафных балла до 22 мая 2023 года

Француз максимально близок к тому, чтобы стать первым гонщиком в истории Формулы 1, пропустившим гонку из-за бана.
Сегодня, 01:04
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images
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Пьер Гасли приехал на Гран-при Мексики с девятью штрафными баллами в своей лицензии, а покинет родину Серхио Переса, добавив еще один балл за неправомерный обгон Лэнса Стролла.

Французский пилот находится в крайне опасной ситуации: если он наберет еще два штрафных очка до 22 мая следующего года, он будет дисквалифицирован на один Гран-при, передает WTF1.

Ни один гонщик в истории Формулы 1 не был отстранен от участия в гонках с тех пор, как в 2014 году были введены штрафные очки.

Штрафные баллы остаются в водительских лицензиях в течение 12 месяцев, а следующие штрафные баллы Гасли "сгорят" только в мае следующего года.

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Теперь ему придется максимально чисто выступать в оставшихся двух гонках 2022 года, после чего не допускать аварий или опасных инцидентов первые два месяца сезона-2023.

В случае штрафа команда будет вынуждена посадить вместо штрафника резервного пилота. Если Гасли не провинится в Бразилии, то потенциальный пропуск Гран-при может произойти уже в составе Альпин, куда Пьер перейдет из Альфа Таури в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер Гасли Гран-при Мексики Альфа Таури
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