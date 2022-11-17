Мик Шумахер покинет Формулу 1

Пилот Хаас Мик Шумахер не получил от команды предложение нового контракта, а потому не будет участвовать в следующем сезоне Формулы 1.

На место сына легендарного Михаеля Шумахера Хаас взял опытного Нико Хюлькенберга, который вместе с Кевином Магнуссеном составит дуэт пилотов команды на 2023 год.

Заметим, что другие команды Формулы 1 укомплектовались гонщиками (у Вильямса есть договоренность, но еще официально не утверждено участие одного из гонщиков), так что для Шумахера в этой серии не найдется места.

Лучшим результатом Мика за его двухлетнюю карьеру в королеве автоспорта является шестое место на Гран-при Австрии.