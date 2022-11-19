Гран-при Абу-Даби: Red Bull взяли дубль в квалификации, Леклер замкнул тройку лидеров
В субботу, 19 ноября, состоялась квалификация последнего Гран-При сезона Формулы-1 2022, который пройдет в Абу-Даби.
Довольно неожиданно провальный результат показал француз из Альфа Таури Пьер Гасли, завершивший свою гонку еще в первом сегменте, показав 17-ый результат.
В это же время его партнер Юки Цунода, считающийся втором пилотом команды мог войти в топ-10, остановившись на 12-ой строчке.
Неплохо в своей последней квалификации в карьере показал себя Себастьян Феттель. Немец завершил ее на 9 позиции, но имел все шансы стать седьмым.
Что касается лидеров, то Макс Ферстаппен довольно уверенно завоевал поул несмотря на ненаилучшие результаты в первых двух сегментах, сразу за ним приехал партнер по Red Bull Серхио "Чеко" Перез, а третим финишировал пилот Ferrari Шарль Леклер.
Результаты квалификации Гран-При Абу-Даби
Гран-При Абу-Даби пройдет завтра, 20 ноября, в 15:00 по киевскому времени.