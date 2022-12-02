Руководство Формулы-1 нашло замену для Гран-при Китая в 2023 году

Этап в Шанхае не состоится уже 4-й год подряд.

Уже можно говорить, что Гран-при Китая в 2023 точно не состоится. Но руководство Формулы-1 уже нашло замену, вместо этапа в Шанхае гонка состоится в Португалии, об этом заявил португальский комментатор Жоао Карлос Кошта, сообщает GP Today.

Из-за политики нулевой терпимости этап в Шанхае не состоится уже четвертый год подряд. Руководство Ф-1 не смогло согласовать с Китаем коронавирусные ограничения для команд. Например то, что заболевшие люди должны будут находиться в изоляциях существенный срок.

Поэтому уже некоторое время шли споры относительно того, стоит искать замену или просто сократить сезон. Но, как утверждает португальский комментатор, 16 апреля вместо Гран-при Китая состоится гонка в Портимане. Гран-при в Португалии уже проходил в 2020 и 2021 годах.

"Официальное объявление очень скоро появится. Осталось уладить несколько деталей, и объявление состоится до заседания Всемирного совета ФИА 9 декабря. Великолепный подарок на Рождество для всех португальских болельщиков".