Алези стал президентом автодрома Поль-Рикар

Именно здесь он дебютировал 34 года назад.

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези был назначен президентом автодрома Поль-Рикар,пишет Speedweek.

58-летний француз стал президентом трассы, которая потеряла место в календаре Формулы-1 в этом сезоне.

Но что куда интересней, именно здесь Алези дебютировал как пилот в 1989 году. И даже сумел завоевать четвертое место.

"Я с радостью принимаюсь за выполнение новой задачи, это будет очень волнительно. Ведь Поль-Рикар – самая современная трасса во Франции, если мы говорим об инфраструктуре, расположении, отелях и так далее.

Конечно, в этом назначении есть и романтический аспект, ведь ты никогда не забываешь свою первую гонку, в особенности если проводишь ее перед домашними трибунами и достигаешь столь неплохого результата. И вот теперь, 34 года спустя, я буду руководить работой этого автодрома. И, как и на гоночной трассе, постараюсь как можно лучше выполнять свою работу", – рассказал Алези.