Руководитель Астон Мартина надеется, что Феттель жалеет о решении завершить карьеру

По мнению Майка Крака, у Себастьяна есть все, чтобы продолжать выступать на высочайшем уровне.

Не имея возможности бороться за победы в последние годы, а также семейная жизнь, заставили Себастьяна Феттеля задуматься о завершении карьеры, что и произошло по итогам сезона-2022.

Руководитель Астон Мартина Майк Крак отметил, что в конце сезона 4-кратный чемпион будто вновь загорелся желанием гонять, а потому он надеется, что Себ жалеет о своем решении.

"Мне кажется, что в конце сезона он почувствовал вкус крови. В в Сингапуре и Сузуке у нас все шло как надо и было видно, как он рад этому. Радиопереговоры показывали, что он в отличной форме, он попал в ритм", - цитирует Крака Motorsport-Magazin.

"Можно сказать, что в последних гонках болид мотивировал его на лучшие выступления. Себ никогда не опускал голову и продолжал поддерживать команду и Лэнса (Стролла). Образцовое поведение. Я рад за Себастьяна, но жаль, что он принял решение уйти. Надеюсь, он жалеет об этом".

Ранее Майк Крак заявил, что не боится потенциального конфликта с Фернандо Алонсо, который заменил в команде Себастьяна Феттеля.