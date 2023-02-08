Руководитель Астон Мартина не боится статуса Алонсо "убийцы команд"

Майк Крак уверен, что он сможет справится с испанцем, у которого далеко не самый легкий характер.

Руководитель Астон Мартина Майк Крак с нетерпением ждет предстоящий сезон Формулы 1 и то, как за его команду будет выступать двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо.

Он не боится того факта, что испанец скандалил со всеми командами, за которые выступал.

"Я этого не боюсь. Мне кажется, что я принимаю решения не так, как мои коллеги", - цитирует Крака Motorsport-Magazin.

"Меня волнует моя команда, а не СМИ. Мне важно вписать в нее Фернандо. У нас все основано на открытости и честности: у нас что-то не получается - мы говорим ему об этом, собираемся что-то сделать - говорим ему и объясняем, что и почему. Пока мы работаем таким образом, никаких проблем не должно быть".

"Алонсо - убийца команд? Хорошо, пусть это будет так. Если он помогает коллективу, я не против. Моя цель – сделать его важным членом команды на долгие годы. Мы должны использовать его опыт. Сейчас Фернандо в том возрасте, когда он смотрит на вещи не так, как 10-15 лет назад. Поэтому я с нетерпением жду начала сезона, хоть и знаю, что будет нелегко".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с представленными ливреями команд на сезон 2023 года.