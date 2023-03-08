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Технический директор Макларен объяснил неудачный старт команды

Еще нескоро мы увидим, на что способна команда.
Сегодня, 00:47
Бокс Макларен / Getty Images
Бокс Макларен / Getty Images

Технический директор Макларен объяснил ужасный старт сезона британской команды тем, что FIA слишком поздно обновила регламент.

Напомним, что на Гран-при Бахрейна Лэндо Норрис занял 17-ю строчку, а Оскар Пиастри и вовсе выбыл из гонки из-за проблем с болидом.

Как оказалось, в Макларен не успели отреагировать на изменения, которые касались защиты от дельфинирования. Командам пришлось поднимать днища на 15 мм.

"Все согласны с тем, что защита от дельфинирования — разумное решение, и это остаётся проблемой. Кажется, что 15 мм - это мало, но днища огромны и очень чувствительны. Посмотрите, сколько прижимной силы они создают. Когда мы внесли необходимые изменения, это вызвало большие потери. Видимо, на все команды это влияет по-разному. Отчасти это связано с геометрией днища.

Всё сложилось. Момент, когда внесли изменения в правила, и тот факт, что команда не смогла быстро отыграться и мы поздно сменили направление, потому что прежний подход уже не работал. В Азербайджане мы планируем привезти новое днище, но развитие требует времени. Мы старались успеть к первой гонке, но теперь надо отыгрываться", — цитирует Ки Motorsport.

Напомним, что Гран-при Азербайждана запланировано на 28-30 апреля, а с полным календарем гонок вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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