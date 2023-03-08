Технический директор Макларен объяснил неудачный старт команды

Еще нескоро мы увидим, на что способна команда.

Технический директор Макларен объяснил ужасный старт сезона британской команды тем, что FIA слишком поздно обновила регламент.

Напомним, что на Гран-при Бахрейна Лэндо Норрис занял 17-ю строчку, а Оскар Пиастри и вовсе выбыл из гонки из-за проблем с болидом.

Как оказалось, в Макларен не успели отреагировать на изменения, которые касались защиты от дельфинирования. Командам пришлось поднимать днища на 15 мм.

"Все согласны с тем, что защита от дельфинирования — разумное решение, и это остаётся проблемой. Кажется, что 15 мм - это мало, но днища огромны и очень чувствительны. Посмотрите, сколько прижимной силы они создают. Когда мы внесли необходимые изменения, это вызвало большие потери. Видимо, на все команды это влияет по-разному. Отчасти это связано с геометрией днища.

Всё сложилось. Момент, когда внесли изменения в правила, и тот факт, что команда не смогла быстро отыграться и мы поздно сменили направление, потому что прежний подход уже не работал. В Азербайджане мы планируем привезти новое днище, но развитие требует времени. Мы старались успеть к первой гонке, но теперь надо отыгрываться", — цитирует Ки Motorsport.

Напомним, что Гран-при Азербайждана запланировано на 28-30 апреля, а с полным календарем гонок вы можете ознакомиться на нашем сайте.